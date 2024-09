Lite in famiglia: arrestato 31enne per resistenza a pubblico ufficiale

Ancora un fatto di violenza domestica ad Abbiategrasso. La vicenda si è consumata domenica sera in zona quartiere Folletta, intorno alle 22.45, quando alcuni residenti messi in allarme dalle urla e dai rumori che provenivano dall’interno di una abitazione, hanno chiesto l’intervento del 112.

Intervenute diverse pattuglie

Sul posto sono intervenute diverse pattuglie dei Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso e alcuni mezzi dell’assistenza sanitari. Un uomo di 31 anni, in evidente stato di ebrezza, stava spaccando tutto e inveendo contro la compagna davanti ai figli minori che in quel momento di trovavano nell’abitazione. La lite in famiglia stava degenerando e la situazione poteva finire fuori controllo, ma il tempestivo e provvidenziale intervento dei militari dell’arma hanno permesso di arrestate l’uomo ed evitare il peggio. Individuato l’appartamento i militari hanno fatto irruzione e quando sono entrati hanno trovato l’uomo, in stato di alterazione alcolica,, che urlava e distruggeva tutto.

Aggrediti anche i militari

La furia dell’ecuadoriano, classe 1993, non si è placata neppure alla vista delle forze dell’ordine, non ha esitato si è scagliato anche contro di loro. Subito i militari sono intervenuti immobilizzandolo e arrestandolo per resistenza a pubblico ufficiale. La donna durante la furibonda lite ha subito diverse lesioni, che sono state medicate sul posto dai paramedici presenti. La compagna, nonostante i fatti, per adesso non ha denunciato l’uomo.

In carcere a Pavia

Il 31enne è già stato interrogato a Pavia e il giudice per lui ha deciso di applicare la misura di custodia cautelare in carcere per resistenza a pubblico ufficiale.