Lite in famiglia: 26enne in ospedale

A Legnano

Una ragazza di 26 anni è stata portata in ospedale in codice verde dopo una lite in famiglia a Legnano.

Lite in famiglia in via Rosmini a Legnano: è quella accaduta ieri, sabato 18 dicembre 2021, intorno alle 11.10.

Lite in famiglia: arriva l'ambulanza

I soccorsi sono stati allertati per una litigata in famiglia avvenuta intorno alle 11.10 di ieri, sabato 18 dicembre, in via Rosmini a Legnano. Un'ambulanza della Croce rossa di Legnano è giunta sul posto in codice giallo per prestare i primi aiuti a una ragazza di 26 anni. Per fortuna le sue condizioni non erano preoccupanti ed è stata trasportata in codice verde al nosocomio cittadino. Allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Legnano.