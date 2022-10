Lite in azienda: arrivano i soccorsi per un 47enne

Lite in azienda a Sedriano: arrivano i soccorsi per un uomo di 47 anni.

Cos'è successo

Intorno alle 13.55 di oggi, mercoledì 26 ottobre 2022, i soccorsi sono stati allertati per una lite scoppiata alla Bartolini di via per Cascina Scaravella a Sedriano. Nella lite in azienda è rimasto leggermente ferito un uomo di 47 anni.

L'arrivo dei soccorsi

Sul posto è giunta in codice giallo un'ambulanza e sono stati allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso. Il 47enne, com'è risultato anche ai sanitari, ha riportato lievi traumi al volto e non è stato necessario il trasporto in ospedale.