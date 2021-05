Lite tra giovani, serata di maxi controlli

Lite tra giovani a Legnano, serata di maxi controlli in tutta la città dopo gli ultimi fatti violenti.

Lite in città, controlli serrati

Ancora un episodio che poteva avere conseguenze non indifferenti: giovani che iniziano a litigare, dopo che nei giorni scorsi si erano verificati in città altri episodi di violenza. Stiamo parlando di Legnano. La sera di ieri, sabato 29 maggio 2021, è nato un diverbio tra alcuni giovani che si trovavano in via Palestro. Per fortuna, in questa occasione, nessuno è rimasto ferito.

Maxi controlli

Proprio per prevenire altri fatti di violenza, la serata di ieri ha visto un forte dispiegamento di Forze dell’ordine sul territorio legnanese: a pattugliare la città si sono viste la Polizia di Stato, la Polizia Locale insieme ai Carabinieri della Stazione di Legnano e ai rinforzi arrivati anche da Milano.