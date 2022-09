Lite fra vicini finisce in rissa: due persone in ospedale

Una discussione tra vicini di casa degenera in una violenta lite e richiede l'intervento di due ambulanze. E' successo nella mattinata di oggi, martedì 13 settembre 2022, in via Carlo Cattaneo a Legnano.

Lite fra vicini: arrivano due ambulanze

Mancavano pochi minuti alle 9 quando due uomini, di 35 e 43 anni, hanno iniziato a discutere animatamente. I toni si sono fatti via via più accesi e poco dopo i due sono venuti alle mani. Scattato l'allarme, l'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto, in codice giallo, un'ambulanza della croce bianca di Legnano e una della croce rossa di Saronno.

La prima ha condotto il 35enne al Pronto soccorso dell'ospedale di Busto Arsizio, la seconda ha trasportato il 43enne all'ospedale di Legnano. Le condizioni di entrambi si sono rivelate meno gravi del previsto: gli interventi infatti si sono conclusi in codice verde. Allertati anche i Carabinieri.