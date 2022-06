Lite fra ubriachi, uno viene colpito con un coltellino

Lite fra due ubriachi ieri sera, 8 giugno 2022, in via Leopoldo Fagnani a Sedriano. Uno dei due è stato colpito con un coltellino ed è finito in ospedale.

Lo scontro fra due ubriachi

Lite fra due persone in via Fagnani ieri sera intorno alle dieci meno un quarto. Ad avere la peggio un uomo di 47 anni che è stato soccorso in codice rosso. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione di Abbiategrasso. Alla base dello scontro un diverbio fra due persone con un tasso alcoolemico oltre la soglia consentita.

I soccorsi e il trasporto in ospedale

Il 47enne è stato colpito superficialmente dal coltello ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Carlo di Milano. L'altra persona è stata identificata dai Carabinieri e verrà successivamente denunciata.