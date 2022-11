Lite nella notte tra giovani stranieri fuori da un locale notturno a Vermezzo con Zelo in via Giuseppe Verdi

Lite fra stranieri fuori dal locale notturno, un accoltellato

Una manciata di minuti prima delle 5 di questa mattina, forse per un diverbio, è scoppiato un furibondo litigio dove sono rimasti coinvolti due ragazzi di 27 e 29 anni. Al momento non è ancora chiaro il motivo della lite e nemmeno lo svolgimento dei fatti, ma sembrerebbe che il diverbio sia finito male per uno dei due che è rimasto ferito da quella che sembrerebbe una coltellata.

I soccorsi

Vista la situazione sono stati chiamati subito i soccorsi. Sul posto sono arrivate due ambulanze ed un'automedica in codice giallo oltre che i Carabinieri della compagnia di Abbiategrasso. All'arrivo dei militari era presente un giovane egiziano che riportava una ferita. Dopo i primi soccorsi, il ragazzo è stato trasferito all'ospedale Humanitas di Rozzano in codice rosso. L'altro giovane invece è stato accompagnato all'ospedale di Magenta in codice verde.

Starà dunque ai Carabinieri abbiatensi riuscire a ricostruire quanto accaduto nella notte facendo chiarezza sui contorni della vicenda e rintracciare i responsabili dell'accaduto.