Lite fra senzatetto a Pregnana, due in ospedale

Lite fra senzatetto a Pregnana, due finiscono in ospedale.

Lite fra senzatetto

E’ stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine e dell’ambulanza nella tarda serata di giovedì a Pregnana, in zona stazione ferroviaria. Protagonisti della vicenda quattro persone, tre uomini e una donna, tutti senza fissa dimora, stranieri, che trovano rifugio nell’ampia area dismessa dell’ex Bull.

Carabinieri al lavoro

Non sono chiari i motivi del litigio, ma per sedare la rissa è stato necessario l’intervento di una pattuglia dei carabinieri. Sul posto è accorsa anche un’ambulanza: per due delle persone coinvolte, un uomo di 53 anni e uno di 47, si è reso necessario il trasporto in ospedale, in codice verde, per le cure del caso.