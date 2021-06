Lite fra giovani, accoltellato in strada

Lite fra giovani, 20enne viene accoltellato in strada.

Lite fra giovani

E' accaduto nel pomeriggio di domenica 6 alle 16 e 30 a Settimo Milanese, in via Gramsci, all'esterno di un ristorante e di una gelateria.

I militari della Stazione di Settimo Milanese e i soccorritori del 118 sono accorsi nella trafficata via con la massima urgenza. Lì hanno trovato un ragazzo sanguinante con una ferita da taglio alla gamba. Da quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti sul posto, si sarebbe trattato di una lite fra due ragazzi di 20 e 21 anni di Settimo Milanese, conoscenti fra loro, che si è conclusa nel sangue.

Accoltellato in strada

Dopo i rilievi sul posto, e nonostante la poca collaborazione ottenuta dalle altre persone presenti e che avrebbero assistito a quanto accaduto, i carabinieri della locale Stazione sono riusciti in poco tempo a individuare e rintracciare l'aggressore, residente in città, il quale si era allontanato dopo aver colpito con un fendente alla gamba il coetaneo.

Il 21enne è stato deferito in stato di libertà per lesioni. Il ferito, invece, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Carlo, dove, dopo le cure necessarie, i medici hanno formulato una prognosi di sette giorni.