Lite durante la festa per la Cresima, donna finisce in ospedale

Lite durante una Cresima a Parabiago, sul posto Carabinieri e ambulanza.

Lite durante una Cresima

La festa per la Cresima è stata rovinata da una lite avvenuta tra i partecipanti. E' quello che è successo la sera di martedì a Parabiago. Il bilancio? Una donna è finita in ospedale. Erano circa le 21.30 quando familiari e conoscenti stavano festeggiando la Cresima di un bambino nella zona di via 27 novembre. Poi, per questione ancora da chiarire, gli animi si sono scaldati e c'è stata un'aggressione.

I soccorsi

Sul posto è arrivata in pochi istanti l'ambulanza del 118 insieme a una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Legnano. I soccorritori si si sono occupati di una ragazza di 25 anni, rimasta ferita. Dopo le prime cure sul posto, è stata portata all'ospedale in codice verde.