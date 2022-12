Lite domestica finisce con l'intervento dell'ambulanza

Lite domestica a Cerro Maggiore finisce con l'intervento dell'ambulanza

Venerdì sera, 2 dicembre, intorno alle 22, l'ambulanza della Croce Bianca di Legnano è intervenuta in via Cappuccini per una lite domestica. Coinvolti un uomo di 49 anni e una donna di 48 anni. Allertati anche i Carabinieri. Sedata la lite l'uomo è stato trasportato in codice verde all'ospedale di Castellanza mantre la donna, residente nelle vicinanze, non si è fatta controllare e se ne è andata a casa sua.