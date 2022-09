Lite a Nerviano: arrivano i soccorsi

Lite in via Monte Bianco a Villanova, frazione di Nerviano, intorno alle 10.40 di oggi, sabato 3 settembre 2022.

Lite nella frazione di Nerviano

I soccorsi sono stati allertati in codice giallo per una lite scoppiata in via Monte Bianco a Villanova, frazione di Nerviano, per cause ancora da accertare. L'allarme è scattato intorno alle 10.40 di oggi, sabato 3 settembre.

I soccorsi

Sul posto è giunta un'ambulanza, che ha soccorso una donna di 38 anni, poi portata in ospedale per tutti i controlli del caso in codice verde.