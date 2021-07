Lite a Boffalora, ambulanza per un 73enne

Lite in pieno giorno in via Dante Alighieri a Boffalora sopra Ticino: ad avere la peggio un uomo di 73 anni

Lite in pieno giorno in via Dante Alighieri a Boffalora sopra Ticino: ad avere la peggio un uomo di 73 anni, per il quale si è reso necessario l'arrivo sul posto di una ambulanza della Croce Bianca di Magenta: dopo le prime cure, i soccorritori hanno condotto l'uomo all'ospedale di Magenta in codice verde. I fatti si sono svolti poco dopo mezzogiorno. Sono stati allertati anche i carabinieri di Abbiategrasso.