Lions Club Rescaldina Sempione: nominati consiglio direttivo e presidente

Nel rispetto delle normative in corso per la situazione di emergenza sanitaria, si sono svolte le attività per la determinazione degli incarichi nel Consiglio Direttivo del Lions Club Rescaldina Sempione.

Lions Club Rescaldina Sempione: le nomine

Per l’anno lionistico 2020/2021 è stato eletto come presidente Gian Claudio Castellani che, in ambito professionale, è attualmente Componente dell’Organismo di Vigilanza di LIUC Università Cattaneo.

Il consiglio direttivo

Il Presidente avrà come officer componenti del consiglio direttivo:

Marilena Vercesi vice presidente

Manuela Cattaneo past presidente

Carlo Massironi presidente comitato soci

Giampiero Massaiu segretario

Oreste Casati tesoriere

Gianfranco Fumagalli cerimoniere

Angelo Mocchetti censore

Massimo Bellasio consigliere

Cristina Boracchi consigliere

Danilo F. Guerini Rosso consigliere

Un’attività dai molti risultati

L’attività lionistica avviata dal 2014 e che ha finora dato importanti risultati con l’impegno di cinquanta Soci e la sponsorizzazione di tre Lions Club – Arcore Borromeo, Busto Arsizio Onda Rossa, Carate Brianza Cavalieri – oltre a tante iniziative di servizio umanitario e sociale. In particolare quest’anno il Club, presieduto da Manuela Cattaneo, ha raggiunto numerosi obiettivi fra i quali il sostegno a Fondazioni e Organizzazioni impegnante nell’Emergenza Coronavirus. Recentemente il Club, donando oltre 25.000,00 dollari a LCIF Lions Clubs International Foundation, ha acquisito la qualifica di Club Modello Campagna 100 LCIF posizionandosi così ai primissimi posti tra i Lions Club europei.

