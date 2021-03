Marco Selmo ha perso la vita lunedì 8 marzo. Lavorava al comando di Inveruno da oltre vent’anni. Lunedì 8 marzo era alla guida della sua moto quando un’auto guidata da una donna si è scontrata lungo via Lombardia incrocio con via Marcora a Inveruno. Sul posto sono intervenute due ambulanze a sirene spiegate e un’automedica ma è stato tutto inutile. L’agente 52enne è morto sul posto.

L’intera comunità saluta l’agente Selmo, morto in un incidente

Questo pomeriggio, lunedì 15 marzo, la comunità inverunese ha accompagnato nel suo ultimo viaggio l’agente Marco Selmo, morto in un incidente stradale l’8 marzo. I suoi compagni della classe 5B hanno scritto in una lettera: “È difficile capire il palcoscenico della vita che è capace di calare il sipario senza avvisare. Non é facile, quando sei in preda allo sgomento, realizzare la triste realtà”. Con queste parole il parroco don Marco Zappa ha introdotto l’omelia. “Di fronte al mistero della morte improvvisa e senza senso resta solo il silenzio. Dove dobbiamo cercare Signore il nostro fratello Marco che la morte si è preso con sè? Dobbiamo cercarlo nella luce di Gesù risorto. La vita di Marco ha attraversato il nostro paese, generando tanto amore e condivisione. Ha svolto il suo lavoro con dedizione e aiutava tutti con un sorriso. Oggi nel saluto che gli diamo raccogliamo il suo stile di vita che era quello di fare il bene con gesti minimi come dice il nostro Arcivescovo. Continueremo a sentire la sua presenza, a noi il compito di portare avanti quello che ha seminato. Grazie Signore per il dono della vita di Marco”.Lo hanno ricordato anche i colleghi del comando di Polizia Locale e il sindaco Sara Bettinelli. “È un momento di profonda tristezza per la nostra comunità. Il tuo ricordo sarà il tesoro che porteremo sempre con noi” ha detto il sindaco.