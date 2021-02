Linee intasate all’Urp, meglio telefonare nel pomeriggio

Linee intasate all’Ufficio Relazioni con il pubblico di Legnano: meglio telefonare nel pomeriggio.

Linee intasate all’Ufficio Relazioni con il pubblico

La segnalazione arriva dal Comune, che ha diffuso una nota per spiegare il disservizio e invitare i cittadini a chiamare il martedì e il giovedì pomeriggio per trovare le linee libere. “In questo periodo l’Urp sta ricevendo numerosissime telefonate, oltre che per i soliti servizi, per fissare gli appuntamenti per conto dell’Ufficio Anagrafe – si legge nella nota diffusa da Palazzo Malinverni – Le telefonate sono concentrate quasi totalmente il mattino provocando intasamento delle linee telefoniche e disagio all’utenza che trova i numeri sempre occupati. Il consiglio dell’ufficio è quindi di approfittare dei due pomeriggi di apertura (martedì e giovedì) per trovare le linee libere”.

Aperto dal martedì al venerdì: ecco gli orari

Ricordiamo che l’Urp è contattabile telefonicamente da martedì a venerdì dalle 8.30 alle 13, il sabato dalle 8.30 alle 12.30, e il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15 alle 19.