Linea ferroviaria interrotta nella tratta tra San Cristoforo e Rogoredo

Linea ferroviaria interrotta nella tratta Milano San Cristoforo – Milano Rogoredo.

Nelle prossime settimane lungo la linea Milano-Mortara verranno fatti importanti lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale. Per questo motivo la tratta Milano San Cristoforo – Milano Rogoredo sarà interessata da un’interruzione totale di linea dalle 23:40 del 28 giugno alle 5 del 31 agosto. Gli interventi prevedono la costruzione di opere civili per la futura nuova fermata Tibaldi e la realizzazione dei necessari adeguamenti della stazione di Milano Porta Romana. Durante questa interruzione ferroviaria sarà attivato un servizio sostitutivo di bus. Le modifiche alla circolazione sono tuttora in fase di ultima definizione, e a breve saranno pubblicate sul sito internet www.trenord.it nelle sezioni Avvisi e Orari.

