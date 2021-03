Limite di accessi alla piattaforma, i motivi

“Abbiamo provato a intervenire su queste utenze con avvertimenti e segnalazioni dirette, ma se non ci sono tetti loro formalmente non “trasgrediscono” nessuna norma relativa ai conferimenti quindi dopo una settimana di fermo hanno ripreso con numerosi conferimenti” prosegue Santagostino. “Da qui la scelta, fatta non per penalizzare chi conferisce regolarmente ma chi lo fa in maniera irregolare ed evitare che i costi di smaltimento (per gli ingombranti parliamo di più di 100 euro/ton) ricadano su tutta la collettività”.