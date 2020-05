L’idea di un commercialista per aiutare nell’emergenza

L’idea di un commercialista di Parabiago, Marco Colombo, per dare il suo contributo nella solidarietà.

Dichiarazione di successione gratuita per quei parabiaghesi che hanno avuto un lutto legato al Coronavirus: questa l’idea di Marco Colombo, commercialista di Parabiago. Una decisione maturata nel corso di queste terribili settimane in cui i dati dei contagi e dei decessi continua a far paura, ma soprattutto durante le quali ci siamo forse scoperti un popolo più altruista e solidale di quel che ci ricordavamo di essere.

Per leggere l’intervista a Marco Colombo si rimanda al numero di Settegiorni in edicola da venerdì 1 maggio e al nostro sfogliabile.

