Liceo Galilei di Legnano, la professoressa Negri torna in cattedra per i suoi 90 anni

Liceo Galilei di Legnano, due compleanni importanti e un doppio festeggiamento molto speciale.

Liceo Galilei, il compleanno del poeta Virgilio e i 90 anni della prof Teresa Negri

“Due compleanni specialissimi e il liceo Galilei non può che festeggiarli entrambi… invitando l’amatissima professoressa Teresa Negri, in occasione appunto del suo 90° genetliaco, a tenere una lezione dal titolo ‘L’attualità dei classici’ e siamo certi che saprà onorare in tutto lo splendore dei suoi 2000 anni il celeberrimo poeta latino, autore, tra le altre opere, dell’’Eneide’”. Con queste parole l’istituto superiore di viale Gorizia annuncia un evento speciale in calendario per sabato 17 ottobre 2020. Dalle 10 alle 12, la professoressa Negri, che per oltre trent’anni ha insegnato al liceo classico Galilei, salirà nuovamente in cattedra e, adattandosi alle necessità dei tempi, in auditorium, proporrà la sua lezione in collegamento virtuale con gli studenti di diverse classi quinte dell’istituto. In sala, ad assistere alla lezione e a renderle omaggio, ci saranno il dirigente scolastico Marcello Bettoni; il figlio, professor Pietro Negri, e tanti colleghi che, pur nell’assoluto rispetto della rigorosa normativa antiCovid-19, sapranno trasmetterle tutto il loro calore e la loro gratitudine.

Originaria di Milano, ha insegnato a Legnano dal 1954 al 1992

“E per chi non conoscesse l’amabilità della docente e il suo amore per l’insegnamento, ecco qualche linea biografica – prosegue il Galilei in una nota – Teresa Zanré Negri, originaria di Milano (ma nata a Palermo il 15 ottobre 1930), dopo la laurea in Lettere classiche nel 1953, ha cominciato a insegnare a Legnano nel 1954, passando dall’istituto Barbara Melzi, all’avviamento commerciale Franco Tosi, alla scuola media Bonvesin de la Riva. Nel 1961 è arrivata al nostro liceo classico Galilei, dove ha insegnato continuativamente fino al 1992 a numerose generazioni di liceali. Dal ritiro in pensione, l’infaticabile docente tiene corsi di latino e greco all’Università per anziani di Legnano (Ualz). Sposata con l’ingegner Giampaolo, la signora Negri ha avuto quattro figli e conta ormai 15 nipoti… Nella sua lunga carriera di docente ha conosciuto, come presidi, il professor Augusto Marinoni, illustre studioso di Leonardo, la professoressa Nella Dodero e infine il professor Giuseppe Conte“.

Molti dei suoi alunni hanno seguito le sue orme

Molti dei suoi alunni hanno seguito le sue orme, insegnando lettere al Galilei: ricordiamo, in stretto ordine alfabetico, le professoresse Maria Grazia Guarise, Carla Marinoni, Alma Meli, Lidia Nicotina, Patrizia Salmoiraghi, Donatella Solbiati, Annalisa Villa e il professor Enrico Re. In questo elenco, non si può tralasciare il figlio della professoressa Negri, Pietro.

“Ci stringiamo tutti insieme in un abbraccio virtuale: grazie per l’esempio”

“Desideriamo quindi stringerci tutti insieme in un abbraccio virtuale e festeggiare la professoressa Negri, esprimendole, oltre all’affetto che merita, anche la riconoscenza per l’esempio di dedizione e passione per l’insegnamento che continua a testimoniare in modo indefesso – conclude l’istituto superiore di viale Gorizia – Buon compleanno, cara professoressa Teresa Negri, da tutto il liceo Galilei!”.

TORNA ALA HOME PAGE E LEGGI TUTTE LE NOTIZIE