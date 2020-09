Li trovano addormentati abbracciati per terra a Legnano dopo una notte alcolica.

Li trovano addormentati abbracciati per terra dopo una notte alcolica

Mancavano pochi minuti alle 4 quando la guardia notturna, di passaggio in corso Garibaldi a Legnano, ha notato, sotto i portici davanti alla chiesa, due ragazzi di 29 e 31 anni che stavano dormendo abbracciati per terra dopo una nottata alcolica. Sul posto è stato richiesto l’intervento di due ambulanze, entrambe della Croce Rossa di Legnano, che hanno poi trasportato i due, entrambi in codice verde, negli ospedali di Castellanza e Legnano. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Legnano.

TORNA ALLA HOME