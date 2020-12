Si è spento Narciso Reverberi, colonna dell’Hospice Abbiategrasso: “A lui dobbiamo le fondamenta su cui poggia la nostra realtà”

L’Hospice Abbiategrasso piange “Ciso”, portato via dal Covid

L’Hospice Abbiategrasso piange la morte del suo storico volontario Narciso Reverberi, portato via dal Covid nella notte tra domenica e lunedì. Il “Ciso”, come lo conoscevano tutti all’Hospice, ha iniziato nel 1999 come volontario e negli anni era stato consigliere, probiviro, responsabile degli eventi, donatore . Così lo ricordano gli altri volontari: “ Nei suoi confronti siamo debitori per tante cose: le iniziative di raccolta fondi, le prime campagne di promozione del 5 per mille, i contatti con i suoi amici generosi che all’occorrenza sostenevano le nostre esigenze, gli eventi. A lui dobbiamo le fondamenta “economiche” su cui la nostra realtà si poggia. E se oggi i bilanci ci fanno dormire sonni un po’ più tranquilli è anche grazie a lui” TORNA ALLA HOME