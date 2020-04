Lezioni d’arte su Facebook: l’iniziativa di Cioffi. Il musicista e divulgatore culturale di Arese ha creato dei video culturali per regalare momenti di svago.

Lezioni d’arte su Facebook

Brevi “Note d’arte” per svagarsi su internet e vedere qualcosa di costruttivo e culturale. Questo è l’obiettivo dell’iniziativa lanciata da Ruggero Cioffi, musicista e divulgatore culturale che, generalmente, organizza visite guidate e viaggi culturali con il Csbno. “Volevamo tenere una continuità con le persone che ci seguono normalmente. Inoltre abbiamo pensato che fosse un modo per svagarsi e vedere qualcosa

di bello, in questi giorni difficili. Così abbiamo iniziato a pubblicare dei brevi video, piccole pillole, di storia dell’arte, ma anche

di musica e storia”. Trovate l’intervista integrale sul numero di Settegiorni in edicola o nell’edizione sfogliabile.

