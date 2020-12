Lettera per Babbo Natale nella cassetta del comune, il sindaco: “Gliela consegnerò personalmente”

Lettera per Babbo Natale nella cassetta del Comune, il primo cittadino si impegna a consegnargliela direttamente.

Succede a San Giorgio su Legnano, come racconta lo stesso sindaco Walter Cecchin. “Ieri (lunedì 7 dicembre 2020), nella cassetta della posta del comune, è stata recapitata questa busta con all’interno un bellissimo disegno e una lettera per Babbo Natale di un bambino sangiorgese. Provvederò personalmente a consegnarla direttamente a Babbo Natale appena passa da San Giorgio affinché possa esaudire i semplici e sinceri desideri di questo nostro piccolo concittadino”.

L’albero che tutti possono contribuire ad addobbare

Oggi, martedì 8 dicembre, giorno dell’Immacolata, dopo la benedizione del presepe per mano del parroco don Antonio Ferrario, Cecchin ha fatto tappa in piazza Mazzini per depositare sull’albero dei sangiorgesi un addobbo natalizio. Albero che tutti possono contribuire a rendere più bello, come dice il sindaco: “Quando passate dalla piazza, anche se non avete un addobbo, trovate una scatola vicino alla ‘Colombina’ con tante palline, prendetene una e depositatela su un ramo del nostro albero”.

