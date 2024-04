Un sacco di letame davanti alla sede dell'Anpi di Legnano.

Raid vandalico ai danni dell'Anpi di Legnano: letame e striscione

Ignoti lo hanno depositato nella notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 aprile al civico 76 di via Ciro Menotti, affiggendo sulla serranda della sede cittadina dell'Associazione nazionale Partigiani d'Italia uno striscione con la scritta "La Resistenza è una cagata pazzesca!!".

Già l'anno scorso la sede era stata oltraggiata alla vigilia del 25 Aprile

Non è il primo raid vandalico ai danni dell'Anpi di Legnano in concomitanza con la Festa della Liberazione: in passato la sede era stata imbrattata con scritte contro la Resistenza e i partigiani ed esattamente un anno fa, sempre di notte, la sede dell'associazione era stata oltraggiata con l'affissione di un altro striscione (con la scritta "25 Aprile? Sti cazzi", vale a dire "chi se ne frega"). In quell'occasione era subito intervenuto un cittadino per rimuoverlo. Sull'episodio è stata avviata un'indagine da parte della Digos.