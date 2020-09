L’erba alta rende pericolosa la rotonda tra Pregnana, Rho e Cornaredo FOTO

L’erba alta rende pericolosa la rotonda che collega Pregnana, Rho e Cornaredo

Da quanto riferito da Lorenzo Croce, presidente di AIDAA, l’erba nell’aiuola che fa da spartitraffico lungo la strada che collega corso Europa a Pregnana Milanese alla intersezione stradale per Rho e Cornaredo, non viene tagliata da tutta estate. Oramai ha raggiunto un’altezza notevole ma sopratutto il vero rischio è per gli automobilisti e i mezzi pesanti che passano a centinaia ogni giorno in questa rotonda.

Il commento di Lorenzo Croce