L'ennesimo furgone si incastra nel sottopasso

Furgone incastrato nel sottopasso di Canegrate: l'ennesimo episodio.

Furgone incastrato nel sottopasso

E' successo ancora, per l'ennesima volta. Un furgone rimasto incastrato nel sottopasso. E' quanto accaduto in questi giorni a Canegrate. Il mezzo, destinato al trasporto di merci alimentari, si è infatti schiantato contro il muro alto del sottopasso di via Marconi, riportando ingenti danni.

L'intervento

Sul posto è intervenuta la Polizia locale, che ha rilevato il fatto e gestito la viabilità. Il conducente del mezzo non ha riportato ferite.