L'energia costa, ma alla scuola Anna Frank di Rho luci accese tutta la notte

Luci accese anche nella zona della palestra e nelle aule al piano interrato

Le famiglie fanno fatica ad arrivare a fine mese per l'aumento delle fatture di luce e gas

Le famiglie fanno fatica ad arrivare alla fine del mese, le bollette dell'energia elettrica aumentano ogni mese arrivando quasi al 300% di aumento rispetto allo scorso anno. Tutto questo però sembra non interessare ai dirigenti della scuola elementare, o primaria, come si chiamano oggi, Anna Frank di via Chiminello a Rho.

Luci a giorno anche nella zona della palestra grande e nelle aule al piano interrato

La foto, inviataci da un nostro lettore è stata scattata nella tarda serata di ieri, domenica 5 settembre, e mostra l'ingresso della scuola completamente illuminato a giorno. Una dimenticanza? Assolutamente no perché, come racconta il nostro lettore le luci erano accese anche nella parte del cortile, palestra e aule del piano interrato.

Le fatture dell'energia elettrica vengono pagate dal Comune

La scuola è un istituto comunale, le fatture dell'energia elettrica sono quindi pagate dal Comune ovvero dai cittadini rhodensi