L’emozionante incontro tra il cane e i suoi padroni usciti dall’ospedale dopo aver sconfitto il Coronavirus FOTO e VIDEO

La fase 2 comincia davvero anche per gli animali. Dopo tante sofferenze, e una lunga separazione, i cani e i gatti dei malati di Covid di cui si sono occupati i volontari della Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente, presieduta dall’onorevole lecchese Michela Vittoria Brambilla, tornano ai loro proprietari. Tra questi anche il pastore tedesco Blu di Lainate: i volontari hanno filmato l’emozionante incontro tra il cane e i suoi padroni usciti dall’ospedale dopo aver sconfitto il Coronavirus.

L’emozionante incontro tra il cane e i suoi padroni usciti dall’ospedale dopo aver sconfitto il Coronavirus

Blu, un bellissimo pastore tedesco di Lainate, è stato il primo degli animali presi in carico da LEIDAA a tornare a casa. “Dopo 37 giorni in cui è stato accudito amorevolmente, il cagnolone ha potuto rivedere i suoi proprietari, che avevano chiamato il nostro servizio, un giorno prima di essere ricoverati d’urgenza – spiegano dall’associazione – Blu era molto triste nel doverli lasciare: dopo un lungo abbraccio i nostri volontari lo hanno preso in cura con amore, come fosse il loro cane, e gli hanno dedicato tutte le attenzioni possibili. Ai proprietari ricoverati mandavano quasi ogni giorno foto e video di Blu. Il ritorno a casa è stato un vero “fuoco di gioia”, un evento carico di emozioni, come si vede nel filmato”.

Michela Vittoria Brambilla

“Siamo stremati ma felici”, spiega l’on. Brambilla. “Stremati, al limite delle nostre forze, per il gran lavoro di questi mesi. Felici di aver salvato tanti animali che avrebbero corso grossissimi rischi, felici di aver trovato una nuova casa per quelli che hanno perduto la loro famiglia, ancor più felici di aver restituito gli amici a quattrozampe ai proprietari che hanno vinto la battaglia con il Covid-19. Vedere la gioia delle persone e degli animali nel momento della riunione ripaga di tanti sforzi compiuti gratuitamente e in spirito di servizio per aiutare gli altri. Questo fa una grande assicurazione, questo fanno persone di grande cuore come i volontari animalisti”.

I cuccioli delle vittime del Coronavirus

“Purtroppo non tutte le storie hanno un lieto fine: sono molti gli animali di persone che hanno perso la battaglia contro il virus e non hanno nessuno che possa occuparsi di loro, tranne i nostri volontari. La nostra associazione continuerà a farsene carico, finché non avranno trovato una nuova adozione – aggiungono dalla associazione – Allo stesso modo i nostri volontari sono impegnati ad accompagnare cani a passeggio di persone che si trovano in quarantena, accudiscono in casa gli animali di chi è ricoverato e li portano dal veterinario, quando ce n’è bisogno. Così come continuiamo ad aiutare coloro che chiedono aiuto, sotto forma di cibo o di farmaci per gli animali, specchio del forte “disagio sociale” creato dalla pandemia. Anche nella “fase due” resta attivo il numero unico 02.94351244 del servizio “LEIDAA per emergenza Covid-19” (da chiamare solo dopo aver letto attentamente le risposte alle “domande frequenti” sul sito www.leidaa.info e sui social collegati)”.

