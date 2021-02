Legnano piange la mamma di monsignor Angelo Cairati

Legnano piange la scomparsa della mamma de Angelo Cairati.

A dare notizia del lutto che lo ha colpito è stato lo stesso prevosto e decano della città durante la messa prefestiva di sabato 6 febbraio 2021 nella basilica di San Magno. La Parrocchia ha poi diffuso una nota nella quale si legge: “Tutta la Parrocchia Prepositurale di San Magno, con i sacerdoti, le suore e l’intera comunità, la Chiesa di Legnano e l’intero Decanato si stringe nella preghiera per la morte di Alessandra, mamma di Mons. Angelo Cairati, parroco di San Magno, prevosto della città e Decano. Da tempo ospite del Cottolengo a Cerro Maggiore, è tornata alla casa del Padre nella giornata di venerdì 5 febbraio 2021, il giorno prima don Angelo ha potuto darle i sacramenti, come lui stesso ha detto ai suoi parrocchiani al termine delle Sante Messe di oggi. Le esequie sono state celebrate questo pomeriggio, nella cappella delle suore nella piccola casa del Cottolengo. Tutta la Chiesa legnanese prega per Alessandra, nelle parrocchie cittadine è stata ricordata dai confratelli nella celebrazione delle Sante Messe festive, certi che ora è tra le braccia del Signore”.