Legnano piange il dottor Giuseppe Galante, scomparso ieri, mercoledì 2 dicembre 2020, a 72 anni.

Legnano piange Galante, grande medico e grande uomo

Medico palliativista, ha sempre lavorato all’ospedale di Legnano (fino al 2008, anno della pensione) curando i pazienti terminali e dando un supporto sia a loro che alle famiglie. Una persona che sapeva empatizzare con malati e congiunti e dare un supporto a 360 gradi.

«In queste ore ho ricevuto un incredibile numero di dimostrazioni di affetto da tantissime persone, da parenti, amici ma anche da chi aveva avuto a che fare con lui in reparto, tra ex colleghi e familiari di pazienti, vicini e lontani – spiega commossa la moglie Donatella Pinciroli – Tutti questi messaggi e chiamate, oltre a essere di conforto, sottolineano quanto amasse il suo lavoro e quale fossero le sue doti di umanità. Ha sempre amato quello che faceva, in molti dicevano che era Galante di nome e di fatto. Gli altri venivano sempre prima di lui».

Il funerale domani al Santissimo Redentore

Il funerale si svolgerà domani, venerdì 4 dicembre, alle 10.30, nella chiesa del Santissimo Redentore.

