Legnano piange Franco Mazza, storico contradaiolo di Sant’Erasmo

Legnano piange Franco Mazza, scomparso a 59 anni.

Legnano piange uno dei barbareschi storici del Corvo

Uomo di Palio dal lontano 1975, storico contradaiolo di Sant’Erasmo, Mazza si è spento per malattia. Ad annunciarlo è la contrada del Corvo: “La reggenza e tutta la Contrada sono vicini a Barbara, Mattia ed Alberto per la scomparsa di Franco. È stato Contradaiolo, Barbaresco, Scudiero, Jack, Uomo di Palio che nel 1986 corse persino la provaccia indossando i nostri colori. Franco ha vissuto con noi un pezzo di storia che non dimenticheremo”.

Il funerale sarà celebrato martedì 11 in San Magno

Il funerale si svolgerà domani, martedì 11 maggio 2021, alle 11, nella basilica di San Magno.