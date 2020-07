Legnano: Un mazzo di fiori per ricordare Paolo Borsellino

I militanti di Gioventù Nazionale al parco Falcone-Borsellino

Dal Parco Falcone e Borsellino di Legnano, i militanti di Gioventù Nazionale Alto Milanese hanno lanciato al cielo il ricordo per Paolo Borsellino, ammazzato dalla mafia ventotto anni fa in via d’Amelio a Palermo insieme ai cinque eroi della sua scorta. Per loro, un mazzo di fiori e un impegno solenne da parte del segretario Matteo Malacrida e di tutta la sezione: “dobbiamo portare avanti, ogni giorno, la legalità e la lotta alla mafia, che morirà solo quando la Gioventù le negherà il consenso”.

Un devoto servo della Nazione

Un integerrimo Magistrato, un grande italiano, un luminoso esempio, un devoto servo della Nazione. Questo è stato Paolo Borsellino. Ricordarlo, oggi, significa perpetuare anche nelle nuove generazioni quel puro sentimento d’amor patrio che lo caratterizzò in ogni sua battaglia. “Solo così” – conclude Malacrida – “l’Italia potrà un giorno essere davvero liberata dal suo male peggiore: la mafia.”