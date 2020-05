Getta acido contro l’ex fidanzato, grave un 29enne a Legnano

Getta acido contro l’ex fidanzato: è successo martedì 7 maggio 2019.

Getta acido contro l’ex fidanzato

Ieri sera, martedì 7 maggio, intorno alle 21.45, un ragazzo di 29 anni è stato trasportato in codice giallo dall’ambulanza della Nordsoccorso di Legnano al nosocomio cittadino dopo un evento violento. L’uomo si trovava in via dei pioppi a Legnano insieme all’ex fidanzata quando è scoppiata una lite tra i due sfociata poi in un’aggressione. Il 29enne è stato ustionato al viso e al torace con dell’acido dalla ragazza. La vittima rischia di perdere un occhio. La donna, Sara Del Mastro, si è poi costituita ai carabinieri.