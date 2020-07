Legnano e la Cisl dicono addio a Gian Piero Colombo

Aveva 84 anni ha trascorso gran parte della sua vita nella Cisl

Esponente di primo piano della Cisl

La città di Legnano dice addio a Gian Piero Colombo, 84 anni, legnanese, metalmeccanico, esponente di primo piano della Cisl. Un legnanese che ha trascorso gran parte della sua vita nella Cisl attraversando momenti caldi nella storia del sindacato e impegnandosi sempre a favore dei lavoratori prima in una città simbolo del movimento operaio come Sesto San Giovanni, poi nel comprensorio del Ticino-Olona. Un uomo schietto, diretto fino a sembrare burbero, un uomo di cui ci si poteva fidare in tutte le circostanze, poco attento al potere ma vicino ai più bisognosi che in tanti hanno voluto ricordare.

Il ricordo di Lorenzo Radice candidato sindaco per Legnano

L’avvio da parte sua, in anni più recenti, di uno sportello stranieri a Legnano dimostra la sensibilità e la lungimiranza nel cogliere una svolta fondamentale nella storia a noi più vicina; il momento in cui con l’immigrazione da Paesi stranieri si cominciano a ridisegnare non soltanto il mondo del lavoro ma le nostre stesse comunità. Ai familiari e alle tante persone che gli sono sempre stati vicino vanno le mie più sentite condoglianze.

Il ricordo di Luigi Maffezoli della segreteria FNP CISL

Un esempio per i giovani sindacalisti che andrà adeguatamente ricordato. Il suo attaccamento alla Cisl era davvero unico, ha continuato a frequentare la sede di Legnano fino a pochi giorni prima della sua scomparsa. Era molto orgoglioso della sua attività e non mancava mai di raccontare un qualche aneddoto che coinvolgeva tutti

In tanti ai suoi funerali

Numerose per persone che nel pomeriggio di ieri, sabato 18 luglio, hanno partecipato ai suoi funerali che si sono svolti al Beato Cardinal Ferrari