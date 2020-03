Legnano Cambia dona mascherine alla rsa Sant’Erasmo e Mensa dei poveri

Legnano Cambia, con la comunità cinesem CiCi Huag e alla mediazione di Olindo Torraca, porterà le mascherine nella rsa e mensa, successivamente agli immunodepressi, al personale sanitario e forze dell’ordina nella farmacia Guarnieri di via Venezia.

Legnano Cambia dona mascherine

In campo c’è l’associazione Legnano Cambia, insieme alla comunità cinese, a CiCi Huang e alla mediazione di Olindo Torraca: “Grazie a loro siamo riusciti a fare arrivare a Legnano un primo lotto di mascherine chirurgiche che verranno distribuite gratuitamente alla Casa di Riposo Sant’Erasmo, ai volontari della Mensa dei Poveri e successivamente con priorità agli immunodepressi al personale sanitario e alle forze dell’ordine presso la Farmacia Guarneri di via Venezia 95 Legnano” annunciano dall’associazione .

Che prosegue nell’annunciare nuove iniziative: “Con il sostegno dei cittadini attiveremo inoltre una campagna di raccolta fondi che devolveremo interamente alla Croce Rossa Italiana come sostegno all’emergenza Coronavirus. Ringraziamo tutti coloro che si sono messi in moto per dare un piccolo gesto di solidarietà e di cura”.

Un altro servizio messo in campo da Legnano Cambia è la consulenza psicologica psichiatrica con la dottoressa Giuseppina Secchi: “E’ un medico psichiatra dell’ospedale di Legnano che ha dato la propria disponibilità volontaria ad attivare una rubrica di consigli “Un divano per voi” al fine di rispondere alle vostre domande, necessità e paure in diretta facebook sulla pagina di Legnano Cambia – spiegano dall’associazione – L’iniziativa partirà sabato 21 marzo 2020 dalle 16 alle 17.00 ma sara’ comunque sempre possibile rispondere alle vostre domande scrivendo alla mail dell’associazione www.legnanocambia.com“.

