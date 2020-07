Legnano: Annullato il palio 2020

Il palio è da sempre l’evento più importante della città di Legnano

La decisione di annullare il Palio ufficializzata nelle scorse ore

La notizia che da alcuni giorni era nell’aria è arrivata ufficialmente nelle scorse ore. I magistrati del Palio, in considerazione della difficile situazione che il nostro Paese ha vissuto in questi primi mesi dell’anno e delle attuali prospettive di un prolungamento dello stato di emergenza anche per i prossimi mesi, hanno deciso di annullare definitivamente il Palio 2020, pur consapevoli dell’importanza che l’evento ha per la città di Legnano.

Una scelta decisa dopo un confronto con il Comitato del Palio

La scelta è frutto anche di un confronto con tutti i componenti del Comitato Palio che, nella seduta del

14 luglio con senso di responsabilità, hanno preso atto delle criticità che ancora persistono e hanno

condiviso la decisione.

Appuntamento per l’edizione 2021

L’appuntamento è dunque al Palio 2021, nella certezza che la pausa forzata di quest’anno farà crescere

ancor più l’attesa e con essa la passione di tutti coloro che dedicano tanta parte del loro tempo a far vivere e

crescere questo importante evento cittadino.