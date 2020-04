L’ecocentro di Arconate riapre, ma solo per gli sfalci vegetali.

Quali conferimenti sono consentiti all’ecocentro di Arconate

Chiuso in ottemperanza dei decreti restrittivi legati all’emergenza sanitaria Covid-19, l’ecocentro comunale di via degli Aceri riaprirà da mercoledì 15 aprile, solo per le utenze domestiche e unicamente per consentire il conferimento di sfalci vegetali.

In orari limitati

Visto, tuttavia, il perdurare dell’emergenza, l’Amministrazione ha deciso di limitare gli orari e di regolamentare gli ingressi (secondo l’iniziale del cognome degli utenti), in modo da evitare sovraffollamento all’interno dell’impianto.

Ecco i giorni e le modalità di accesso:

Il lunedì, dalle 13.30 alle 17.30 potranno accedere i cittadini i cui cognomi sono caratterizzati dalle seguenti iniziali: A, B, C, D, E, F, G.

Il mercoledì, dalle 8.30 alle 12.30 potranno accedere, invece, i cittadini i cui cognomi iniziano con le lettere H, I, K, L, M, N, O ,P.

Il venerdì, dalle 13.30 alle 17.30 sarà il turno dei cittadini i cui cognomi iniziano con le lettere Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Nelle giornate di martedì, giovedì, sabato e domenica, l’impianto resterà chiuso.

Le limitazioni

All’ingresso dell’impianto i volontari del Comune saranno autorizzati a chiedere agli utenti la carta d’identità e a verificare che abbiano solo sfalci verdi (e non altro materiale) da conferire. Potrà accedere all’ecocentro una persona alla volta, purché sia dotata dei dispositivi di protezione individuale (mascherina e guanti). Chi trasgredirà le regole, sarà passibile di una sanzione amministrativa, ai sensi dei decreti di legge.

