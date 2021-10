Cisliano: il video

Le immagini giungono da Cisliano, dove nella serata di mercoledì due malviventi hanno cercato di introdursi in casa proprio mentre il padrone stava facendo ritorno. La luce si accende e I due si danno alla fuga precipitosamente…

Le immagini giungono da Cisliano, dove nella serata di mercoledì due malviventi hanno cercato di introdursi in casa proprio mentre il padrone stava facendo ritorno. La luce si accende e i due si danno alla fuga precipitosamente…

Cisliano, le telecamere riprendono due ladri che cercano di entrare in casa

Ladri in azione in via Mascagni a Cisliano nella serata di mercoledì 20 ottobre: è stato solo il provvidenziale rientro a casa del padrone di casa che ha impedito l’incontro tra i due malviventi e sua moglie, che era all’interno dell’abitazione ignara del tentativo di intrusione. I ladri sono entrati in azione poco dopo le 20.30, abili nel notare l’inferriata della finestra tenuta aperta. Si sono arrampicati e stavano per introdursi in casa proprio quando l'uomo è rientrato dal calcetto ed ha acceso la luce. Accortisi di movimenti all’interno, i due si sono dati alla fuga. La coppia si è accorta del tentativo di effrazione solo un’ora dopo, quando è stata notata la zanzariera stranamente fuori posizione. Il padrone di casa è andato quindi a cercare indizi visionando le immagini del sistema di videosorveglianza domestica che puntava proprio verso la finestra. E che ha immortalato I due malviventi. Con queste immagini l’uomo andrà oggi a fare denuncia ai carabinieri di Bareggio. “Già in estate, quando non eravamo presenti, qualcuno aveva cercato di introdursi in casa. Ma era stato notato dai vicini e si era dato alla fuga”.