Le suona il braccialetto antistalking e scopre che il suo ex è vicino è lei

Le suona il braccialetto antistalking e scopre che il suo ex era a poca distanza di lei: è accaduto nel negozio Tecnomat di Cerro Maggiore.

Le suona il braccialetto antistalking

Era andato a fare compere al Tecnomat, negozio di Cerro Maggiore che si trova lungo la Saronnese. Su di lui pendeva il divieto di avvicinarsi all'ex fidanzata - che in quel negozio ci lavora - che lo aveva denunciato. Doveva starle a più di 500 metri di distanza. Ma appena entrato nel negozio (era il pomeriggio di sabato 14 settembre 2024) il 43enne, di Gallarate, è stato subito bloccato dai Carabinieri di Cerro Maggiore intervenuti sul posto. La segnalazione era infatti arrivata alla centrale operativa di Gallarate: il giovane si era avvicinato troppo alla ragazza. Il bracciale elettronico di lei aveva infatti mandato il segnale che l'ex era nei paraggi.

Arrestato ma "scagionato"

Una volta bloccato dai militari, il 43enne è stato arrestato proprio per aver violato il provvedimento che lo obbligava a stare lontano dalla ragazza. Arresto confermato ma è stato subito rilasciato in quanto il 43enne è riuscito a dimostrare di non sapere che la sua ex lavorava proprio in quel negozio. Per lui insomma solo la sfortuna di essere entrato in un negozio violando involontariamente il divieto di avvicinamento. Provvedimento che gli è stato però confermato e rinnovato dal giudice.