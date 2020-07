Le Stelle di Lorenzo hanno aiutato oltre 120 minori con buoni spesa e hanno esaudito il desiderio di Riccardo.

La missione dell’associazione Le Stelle di Lorenzo è quella di regalare sorrisi a bimbi sottoposti a lunghe e pesanti terapie. Anche in questo periodo difficile, durante il lockdown, non ha smesso di operare. Il presidente Tiziana Macchi con tutto il direttivo ha destinato una somma per l’acquisto di buoni spesa a famiglie in difficoltà con minori: 100 euro a bambino. Sono così riusciti a consegnare buoni spesa a 90 minori, residenti a Legnano (Mazzafame, Legnanello, Canazza), San Giorgio su Legnano, Canegrate, San Vittore Olona, Cerro Maggiore, Rescaldina, collaborando nell’individuazione del vero bisogno, con sindaci e Caritas locali. Hanno contribuito all’ iniziativa anche i soci del “Lions club San Giorgio su Legnano”. Inoltre il supermercato “Il Gigante” ha aiutato dando il 15% in più di buoni spesa. Stessa cosa nell’area del Magentino. In totale finora sono stati aiutati oltre 120 minori.

Il desiderio di Riccardo

"Tutto questo grazie all'impegno di tutti i volontari che durante l'anno si mettono silenziosamente a disposizione per la raccolta fondi in varie attività , fondi che poi ci permetteranno appunto di centrare la nostra missione che è quella di regalare sorrisi. Inoltre vogliamo raccontarvi una bellissima storia. Riccardo ci chiede di esaudire un suo desiderio legato alla sua passione, il giardinaggio, infatti Riccardo frequenta la scuola di agraria. Il desiderio di Riccardo è di poter avere una serra per coltivare ortaggi. La serra siamo riusciti a consegnarla due giorni prima del lockdown, e questo ha fatto si che non si annoiasse di certo durante il periodo di "prigionia forzata".

