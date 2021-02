“Le scuole medie devono essere sempre in presenza”: L’appello del Comitato genitori Canegrate e della componente genitori del Consiglio d’istituto.

“Le scuole medie devono essere sempre in presenza”. La richiesta è quella che arriva dal Comitato genitori Canegrate e della componente genitori del Consiglio d’istituto che hanno aderito all’iniziativa “Chiunque tu sia…non lasciare a casa questo zaino!” di oggi, lunedì 1 febbraio 2021, che ha coinvolto tantissime scuole della Lombardia.

Le motivazioni dei genitori

“Alla cancellata della nostra scuola secondaria è stato appeso uno zaino con tre nastri di colore rosso, arancione e giallo, scelta simbolica che significa: zona gialla, arancione o rossa, la scuola media deve essere comunque in presenza!” affermano i genitori . Che proseguono: “Le associazioni dei genitori intendono compiere passi ufficiali affinché sia modificato l’art. 3, comma 4 lettera f del Dpcm 3 novembre 2020, al fine di garantire sempre la didattica in presenza per la scuola secondaria di primo grado. Hanno il sostegno pieno della nostra Amministrazione (che in tal senso si è espressa il 22 gennaio) e dei sindaci dell’Alto Milanese. La richiesta è stata rallentata dalla difficoltà a trovare un interlocutore a causa della crisi di governo, ma al prossimo esecutivo e a chi si si occuperà di scuola possiamo dire: ‘Chiunque tu sia…non lasciare a casa questo zaino!”.