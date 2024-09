Le motivazioni della condanna a Bogdan Pasca

Travolse e uccise, ubriaco alla guida, il 15enne Valentino Colia lo scorso anno 17 luglio 2023 a Garbagnate Milanese. Sono state rese note le motivazioni della sentenza con cui l'investitore Bogdan Pasca è stato condannato a sette anni di carcere.

Motivazioni della sentenza

Lo scorso 17 luglio Bogdan Pasca, 33 anni, si trovava alla guida di un furgone su viale Kennedy a Garbagnate. All'altezza dell'attraversamento pedonale poco prima della rotonda di via Primo Maggio, travolse e investì Valentino Colia e l'amica 15enne, insieme a bordo di una bicicletta mentre attraversavano la strada sulle strisce. Per Valentino non ci fu nulla da fare. L'amica fu ferita in modo molto grave, e da allora la sua vita è cambiata. Arrestato la stessa notte, Pasca da allora non è più uscito dal carcere. Quella sera era ubriaco alla guida e viaggiava ben oltre il limite di velocità. Inoltre, nel suo passato, c'erano già diversi ritiri di patente per guida in stato di ebrezza.

La condanna

Lo scorso giugno il Gup Rossana Mongiardo lo ha condannato in rito abbreviato a sette anni e quattro mesi. Una sentenza più alta rispetto a quella richiesta dallo stesso Pm Mauro Clerici, che aveva calcolato in quattro anni e otto mesi la pena dell'uomo. Oggi le agenzie hanno reso noto le motivazioni della sentenza in rito abbreviato.

"Spericolata condotta di guida"

Fra le ragioni della sentenza si evidenziano i precedenti, sia per guida in stato di ebbrezza sia per i maltrattamenti in famiglia: "La reiterazione di tale condotta denota, con tutta evidenza, che egli non ha ancora compreso il disvalore insito in tale comportamento imprudente". L'"Insussistenza di qualsiasi valida ragione alla base della spericolata condotta di guida". E a nulla sono serviti in questi mesi "la resipiscenza (la consapevolezza del proprio errore ndr) comunque manifestata nel corso del giudizio e il contegno processuale" da parte di Pasca. Alla condanna si aggiunge un risarcimento di 348mila euro ciascuno per i genitori e di 150mila euro per il fratello minore di Valentino. A pena espiata, è stata stabilita l'espulsione di Pasca dal territorio italiano.