Le mascherine solidali di Emy in aiuto al Comune. Il progetto nato quasi per caso durante il lockdown ha finanziato per 300 euro Non Di Solo Pane, una borsa lavoro alla Cooperativa del Sole di Corbetta, per 200 euro una Comunità mamma-bambino di Milano, per 400 euro la Comunità pastorale.

Le mascherine solidali di Emy finanziano i pacchi alimentari