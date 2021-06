Le FOTO dell'incidente in autostrada: coinvolti tre Tir, grave una persona

Incidente in autostrada A4 Torino-Venezia nel tratto tra Rho e la Barrierea di Milano Ghisolfa: coinvolti tre Tir, grave una persona.

Incidente in autostrada: coinvolti tre Tir, grave una persona

Grave incidente questa mattina, giovedì 3 giugno, poco prima delle 11, lungo l'autostrada A4 Torino-Venezia.

Tre Tir si sono infatti scontrati nel tratto tra Rho e la Barrierea di Milano Ghisolfa, in direzione Milano, subito dopo l’uscita di Cornaredo.

Sul posto sono accorsi a sirene spiegate i Vigili del Fuoco di Rho, Legnano e Inveruno, due ambulanze da Arluno e Magenta, e l'elisoccorso.

Nel pericoloso sinistro stradale sono rimasti coinvolti tre uomini di 47, 51 e 59 anni. Uno di questi è al momento in gravi condizioni: è stato infatti trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano.