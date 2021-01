Le foto dell’auto in fiamme in un box a Cornaredo.

Le foto dell’auto in fiamme in un box

Oggi, venerdì 15 gennaio, si è incendiata un’auto parcheggiata in un box a Cornaredo. La copertura del box era in eternit e per questo è uscito anche l’nbcr. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sul posto, a domare le fiamme, i Vigili del fuoco che hanno prontamente spento l’incendio.

