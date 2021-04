Le FOTO dell’auto in fiamme a Sedriano questa mattina, venerdì 23 aprile.

Tanta paura questa mattina, venerdì 23 aprile, per il conducente di una Fiat 500. L’auto, mente provvedeva lungo la ex SS11 a Sedriano ha preso fuoco all’altezza del semaforo del McDonald’s.

Il veicolo è stato avvolto completamente dalle fiamme ma fortunatamente non c’è stato nessun problema per il conducente che è uscito in sicurezza dall’abitacolo.

Sul posto è prontamente intervenuta la Polizia locale che ha coordinato il traffico e i Vigili del fuoco di Rho e Corbetta che hanno domato le fiamme.