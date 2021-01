Le foto della consegna alla Caritàs cittadina e a #oltreiperimetri delle ultime scatole della Befana 

Con oltre 400 Scatole della Befana i rhodensi hanno dimostrato ancora una volta la loro generosità e la sensibilità di essere vicino a chi ha meno.

In consegna alla Caritàs cittadina e a #oltreiperimetri le ultime scatole della Befana

L’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale, insieme a Cor Protezione Civile, #Oltreiperimetri, Vespa Club Rho, Caritas Cittadina e molti volontari, in occasione dell’Epifania, ha avuto un grande successo e in parte le scatole sono state già distribuite, anche in occasione del 6 gennaio, come già comunicato, alla comunità di accoglienza Centro Insieme.

Consegnate direttamente ad altri bambini

Martedì 19 gennaio le scatole rimaste sono state ritirate nella sede del COR Protezione Civile, da Caritas Cittadina e #Oltreiperimetri, per essere consegnate direttamente ad altri bambini. Erano presenti con il sindaco e l’assessore Nicola Violante, il Prevosto della città, Don Gianluigi Frova, i volontari del COR, Claudio Masseroni di Caritas e Antonino Lattuca di #oltreiperimetri.

