Le farfalle azzurre si sono esibite in Senato

Le ginnaste azzurre allenate dalla rhodense Emanuela Maccarani hanno partecipato alla rassegna "Senato e Cultura"

Ennesimo successo per la nazionale di ginnastica ritmica

Le Farfalle azzurre della rhodense Emanuela Maccarani si sono esibite in Senato. Ennesimo successo per la nazionale azzurra di ginnastica ritmica che ieri, sabato 5 marzo, ha partecipato nell'Aula di Palazzo Madama, ventesimo appuntamento della rassegna <Senato e Cultura> sul tema, alla vigilia dell'8 marzo, "Il futuro è donna?"

Ad aprire la giornata con testimonianze di donne impegnate in diversi ambiti della cultura, dell'arte e delle professioni. il Presidente del Senato, Elisabetta Casellati. Durante la giornata si sono esibite la cantautrice Annalisa, l'attrice Francesca Reggiani, la pianista Gloria Campaner. Dopo le testimonianze della ricercatrice del CNR Marina Cretich e dell'imprenditrice Elena Pedrazzini, le attrici Margherita Mazzucco e Anna Rita Vitolo hanno ripercorso la storia di emancipazione e di riscatto raccontata nella fiction RAI "L'amica geniale". E' poi seguito un confronto con tre grandi giornaliste, Monica Maggioni, Mariarita Grieco e Giovanna Botteri.

Le farfalle azzurre si sono esibite sulle note di Heart of Courage

Nel finale, la coreografia della squadra nazionale di Ginnastica Ritmica, montata per l’occasione dalla Direttrice tecnica Emanuela Maccarani – con le assistenti Olga Tishina e Camilla Patriarca - ha mostrato, nell’emiciclo di una dei due rami del Parlamento italiano, il valore, l’eleganza, la classe e, malgrado gli spazi ridotti, la maestria di una delle più fulgide eccellenze, tutta al femminile, dello sport azzurro. Le aviere dell’Aeronautica Militare Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Martina Santandrea, Daniela Mogurean e l’agente del gruppo Fiamme Oro della Polizia di Stato Alessia Russo si sono esibite, sotto lo sguardo della seconda carica dello Stato e del Presidente FGI Gherardo Tecchi, in una routine con i cerchi e i nastri costruita sulle note di “Heart of Courage” by Two Steps From Hell