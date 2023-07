Le dà un passaggio, poi la violenta dietro un cespuglio: arrestato

Violenta una donna Legnano: è accaduto a Legnano.

Violenta una donna dietro un cespuglio

Si erano conosciuti in un locale, tramite un'amica. Poi lui si era offerto di darle un passaggio fino alla stazione ferroviaria dove la donna avrebbe dovuto prendere il treno per tornare a casa. Ma l'uomo l'ha presa e portata dietro un cespuglio, dove l'ha violentata fino al provvidenziale intervento della Polizia di Stato che l'ha bloccato e arrestato. Il dramma è successo questa notte, a Legnano. Mancavano pochi minuti alle 3 quando la donna è stata abusata. Una prima chiamata alla centrale della Polizia era arrivata poco prima: parlava di una lite tra due soggetti ma la volante, una volta arrivata sul posto, non aveva trovato nessuno. Poi la seconda chiamata che parlava di un'aggressione sul Sempione. I poliziotti erano rimasti in zona e hanno quindi iniziato a pattugliare l'area. Ed è qui, dietro un cespuglio, che hanno trovato l'uomo, 30 anni, che stava abusando della donna, 52. Gli agenti lo hanno fermato e bloccato, liberando così la vittima, che si trovava in città per incontrare alcuni familiari.

La resistenza dell'uomo

Una volta braccato, il 30enne ha cercato di rivoltarsi contro i poliziotti: ne è nata una colluttazione, dopo la quale è stato arrestato per violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale. Per l'uomo anche la denuncia a piede libero per le lesioni provocate alla donna. La violenza era nata da un rifiuto della donna, che era stata anche percossa. Sul posto anche la Scientifica della Polizia, che ha raccolto tracce ed elementi importanti.

I soccorsi alla vittima

La 52enne ha ricevuto le cure dei soccorritori arrivati con l'ambulanza della Croce rossa: poi il trasporto, in codice giallo, all'ospedale di Legnano dove è stata assistita ed è stata attivato l'iter del Codice rosso, protocollo per i casi di violenza sessuale. La donna ha poi sporto denuncia nei confronti dell'uomo. Aggressore che è stato poi condotto nel carcere di Busto Arsizio.